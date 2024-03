POL-IZ: 240319.3 Brunsbüttel: Streit auf offener Straße

Itzehoe (ots) - Am Montagabend ist es in Itzehoe am Bahnhof zu einem Einbruch in den dortigen Shop gekommen. Die Täter erbeuteten Tabakwaren und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte gegen 23.30 Uhr in den Laden im Bahnhof in der Bahnhofstraße ein. Sie gelangten über die Haupteingangstür in das Objekt und stahlen Tabakwaren im geschätzten Wert von ...

