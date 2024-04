Goch (ots) - Im Zeitraum von Freitag (19. April 2024), 19:00 Uhr und Montag (22.April 2024), 07:20 Uhr kam es an der Boxteler Straße in Goch zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Der oder die Täter beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten Sie einen Büroraum auf und entwendeten einen Tresor, welcher in der Wand verankert ...

