Bedburg-Hau (ots) - Unbekannte Täter nutzten die Gunst der Stunde und stiegen am Samstagmorgen (20. April 2024) in ein zum Lüften geöffnetes Fenster einer Doppelhaushälfte an der Breite Straße ein. Durch das Fenster gelangten die Täter direkt ins Schlafzimmer. Dort entwendeten sie eine Schmuckkassette aus dem Nachttisch und flüchteten durch das Fenster in ...

