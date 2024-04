Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch

Reinigungskraft verschreckt Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Als eine Reinigungskraft am Freitagabend (19. April 2024) gegen 18:40 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus eines Mehrparteienhauses am Klosterplatz wahrnahm, sah sie einen unbekannten Einbrecher. Der Unbekannte versuchte sich gewaltsam Zutritt in eine Zahnarztpraxis im ersten Obergeschoss zu verschaffen. Als der Einbrecher die Reinigungskraft sah, flüchtete er sofort in unbekannte Richtung. Dabei soll es sich um einen Mann handeln, der ca. 25 Jahre alt ist, etwa 1,80 m groß ist und zur Tatzeit eine weiße Sweatjacke mit Kapuze sowie eine blaue Jeans trug.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

