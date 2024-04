Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Unbekannter Radfahrer flüchtet nach Kollision mit einem weiteren Rad

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Samstag (20. April 2024) gegen 16:25 Uhr kam es auf der Riether Straße in Höhe des Hupperskamp zu einer Kollision zwischen zwei Zweirädern. Ein Pedelecfahrer fuhr auf dem Radweg an der Griether Straße in Richtung Herongen, als ein unbekannter Radfahrer diesen überholte. Beim Überholen stieß der Unbekannte gegen das Hinterrad und alle Beteiligten stürzten. Der Unbekannte stieg unverzüglich wieder auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Flüchtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und alte, verschmutzte Kleidung getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können. Sie sollen sich bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell