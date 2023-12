Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Eigentümer eines Pedelecs gesucht

Rheine (ots)

Das Kriminalkommissariat in Rheine hat vor einigen Tagen drei Pedelecs sichergestellt. Zwei der drei Räder konnten bereits zugeordnet werden. Diese beiden Fahrräder waren erst vor kurzem als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des dritten Pedelecs. Es handelt sich um ein Maxcycles Lite Step-Pedelec. Wer kann Angaben zum Besitzer machen? Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

