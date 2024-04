Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch

Unbekannte steigen in geöffnetes Fenster

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Gunst der Stunde und stiegen am Samstagmorgen (20. April 2024) in ein zum Lüften geöffnetes Fenster einer Doppelhaushälfte an der Breite Straße ein. Durch das Fenster gelangten die Täter direkt ins Schlafzimmer. Dort entwendeten sie eine Schmuckkassette aus dem Nachttisch und flüchteten durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

