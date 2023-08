Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Autofahrer gefährden Einsatzkräfte

Schwinge (ots)

Die Ortsfeuerwehr Schwinge wurde am heutigen Sonntag um 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 74 an der Abfahrt Richtung Mulsum alarmiert.

Hier waren zwei Fahrzeuge bei einem Abbiegevorgang zusammengestoßen, wobei drei Personen verletzt wurden. Die Personen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik transportiert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und nahm austretende Betriebsstoffe auf. Außerdem wurde die Richtungsbeschilderung an der B74 während des Unfalls beschädigt.

Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsregelung - hierbei kam es zu einer unschönen Szene. Der Verkehr wurde wechselseitig zwischen der Abfahrt Mulsum in Richtung Hagenah/Bremervörde und in entgegengesetzter Richtung an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Autofahrer mit Stader Kennzeichen hielt sich hier nicht an die Anweisungen der Einsatzkräfte und wendete im abgesperrten Bereich der Unfallstelle, um anschließend entgegen des aktuellen Verkehrsflusses seine Fahrt in Richtung Mulsum fortzusetzen. Hierbei gefährdete er nicht nur sich und die anderen Verkehrsteilnehmer, sondern ebenfalls die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die sich im dortigen Bereich aufhielten. Das Kennzeichnen des Verkehrsteilnehmers wurde seitens der Polizei zur weiteren Bearbeitung notiert.

Die ca. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihren Einsatz nach rund 1 1/2 Stunden beenden.

Zum Unfallhergang und der Schadenhöhe kann die Feuerwehr aktuell keine Aussage treffen. Dies ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

