Reutlingen (ots) - Vorfahrt missachtet Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Reutlingen gewesen. Die 59 Jahre alte Lenkerin eines VW war gegen 15.10 Uhr auf der Sonnenstraße unterwegs und stieß mit ihrem Wagen an der Kreuzung ...

