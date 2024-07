Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 19-jähriger verursacht betrunken Unfall

Daaden (ots)

Am Sonntag, 30.06.2024, teilten um 00:26 Uhr, mehrere Zeugen der Polizei Betzdorf mit, dass in Daaden auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes gerade ein PKW gegen eine Laterne gefahren sei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stelle die Polizei fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg sichtlich alkoholisiert war und es in seinem Zustand nicht geschafft hatte vorwärts aus der Parklücke auszuparken. Er war frontal gegen eine gegenüberliegende Laterne gefahren. Am PKW und der Laterne entstand Sachschaden. Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille auf. Der Führerschein wurde vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell