Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unberechtigte Spendensammler auf EDEKA-Parkplatz

Niederfischbach (ots)

Am Samstagvormittag, 29.06.2024, stellten die Angestellten des EDEKA-Marktes in Niederfischbach fest, dass eine Frau unter einem falschen Vorwand Unterschriften und Spenden von Kunden sammelte. Als die Dame angesprochen wurde versuchte sie zusammen mit einer weiteren männlichen Person in einem silbernen BMW-Kombi zu flüchten. Eine Mitarbeiterin versuchte sich noch in den Weg zustellen. Der BMW fuhr jedoch gefährlich auf sie zu und bremste erst im letzten Augenblick, so dass sie zur Seite weichen musste. Danach fuhr der PKW mit hohem Tempo davon. Das Klemmbrett mit den Unterschriften wurde zurückgelassen. Es standen insgesamt 5 Personen darauf die zusammen ca. 20 Euro an Spenden ausgehändigt hatten.

