Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Hirz-Maulsbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer ereignete sich am Sonntag, dem 30.06.2024, gegen 17:45 Uhr. Ein 72 Jahre alter Mann befuhr mit seinem E-Bike die Fiersbacher Straße in Hirz-Maulsbach in Fahrtrichtung des Ortsteiles Maulsbach. Auf dem abschüssigen Streckenverlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Aufgrund der dadurch entstanden Verletzungen wurde der Fahrradfahrer mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

