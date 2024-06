Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 57-Jährige bei Wohnungsbrand schwerstverletzt - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am gestrigen Abend ist es im Bereich einer städtischen Wohnungseinrichtung in der Kölner Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine 57-jährige Bewohnerin erlitt hierbei schwerste Brandverletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkten gegen 17:40 Uhr zwei Zeugen eine Rauchentwicklung aus einer der Zimmer. Die beiden 25 und 54 Jahre alten Männer brachen die verschlossene Zimmertür auf und holten eine 57-jährige Frau aus dem stark verrauchten Raum raus. Die 57-Jährige hatte schwerste Brandverletzungen. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Kölner Spezialklinik. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht Lebensgefahr aufgrund der Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Der eigentliche Brandort (das Zimmer der 57-Jährigen) ist beschlagnahmt. Die Brandursache steht abschließend noch nicht fest. Ein Brandsachverständiger wird für die weiteren Ermittlungen hinzugezogen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Der Brandschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Das übrige Gebäude ist bewohnbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell