Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl auf Otto-Hellinghausen-Platz - Zeugenaufruf

57555 Mudersbach (ots)

Im Zeitraum vom 28.06.2024 bis zum 30.06.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen (AK-ST 116). Das Fahrzeug ist auf ein ortsansässiges Unternehmen registriert und war über den Tatzeitraum hinweg auf dem vorbezeichneten "Kirmesplatz" abgestellt worden. Inwieweit diese Tat in Zusammenhang mit den beiden PKW-Komplettentwendungen steht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich entweder unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per E-Mail PIBetzdorf@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Betzdorf zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell