POL-PDNR: Unfall mit flüchtigem Pkw

57555 Mudersbach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 29.06.2024, etwa in dem Zeitraum von 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr, kam es in der Ortslage Mudersbach zu insgesamt zwei Komplettentwendungen von hochwertigen PKWs. Bei den Fahrzeugen handelte es sich zum einen um einen schwarzen Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen SI-TL 114 und zum anderen um einen weißen Mercedes Benz AMG GLE 63 mit dem amtlichen Kennzeichen SO-O ...

mehr