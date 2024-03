POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrspolizei kontrolliert gewerblichen Güter- und Personenverkehr an der Westtangente in Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

Pforzheim - Verkehrspolizei kontrolliert gewerblichen Güter- und Personenverkehr an der Westtangente in Pforzheim

Im Rahmen zweier Kontrollstellen hat der Verkehrsdienst Pforzheim am Montag auf der Westtangente die Verkehrssicherheit in Form von ganzheitlichen Kontrollen überwacht.

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr nahmen mehrere speziell geschulte Polizeibeamte den gewerblichen Verkehr genauer unter die Lupe. Hierbei hatten sie insbesondere ein Augenmerk auf die Bereiche Ladungssicherung, Auflagenverstöße, Sozialvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Stützlast und einiges mehr. Insgesamt überprüften die Polizeibeamten eine mittlere zweistellige Anzahl an Fahrzeugen.

Durch die Polizeibeamten wurden 29 Verstöße beanstandet. Einem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung seines Fahrzeugs untersagt. Die Verkehrspolizei wird sich auch weiterhin mit Schwerpunktaktionen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit einsetzen.

