POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Alkoholisiert verunfallt und geflüchtet

Mönsheim (ots)

Absolut fahruntüchtig soll ein 39-Jähriger am Montagmittag in Mönsheim mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug beschädigt haben und anschließend geflüchtet sein

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 11 Uhr mit seinem Opel die Alte Wiernsheimer Straße bergabwärts in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ausgangs einer leichten Rechtskurve soll er links von der Fahrbahn abgekommen sein und in Folge dessen ein geparktes Auto beschädigt und daraufhin seine Fahrt fortgesetzt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 39-Jährigen wenig später an seiner Wohnadresse an und stellten starken Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Wert von rund 1,8 Promille. Folglich musste dieser eine Blutprobe abgeben, den Führerschein behielten die Beamten ein.

