Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Betrugs

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen Haftbefehl vollstreckt und eine Person festgenommen. Hintergrund der Festnahme war ein offener Haftbefehl wegen Betrugs.

Am Sonntagabend (21. April 2024) stellten Bundespolizisten eine 54-jährige belgische Staatsangehörige am Grenzübergang Konstanz-Autobahn in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus fest. Gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vor, die seit dem Winter 2022 nach ihr suchte.

Nach Begleichung der fälligen Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro konnte sie ihre weitere Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell