Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Einreiseversuch mit verfälschtem Ausweis

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen Busreisenden bei dem Versuch ertappt, mit einem verfälschten amtlichen Ausweis unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen.

Die Beamten kontrollierten Freitagnachmittag (12. April 2024) einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Konstanz Autobahn. Der 24-jährige Mann wies sich mit einem italienischen Ausweis aus, bei dem Zweifel an dessen Echtheit bestanden. Eine eingehende Überprüfung des Dokuments verfestigte die Annahme, dass es sich um eine Verfälschung in Form des Austauschs des Lichtbildes handeln soll. Den Ausweis stellten die Bundespolizisten sicher.

Einen für die Einreise und den Aufenthalt gültiges Visum oder Aufenthaltstitel konnte er nicht vorweisen, daher verweigerten die Beamten dem Mann die Einreise nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Versuchs der unerlaubten Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell