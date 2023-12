POL-HP: Zeugensuche nach VU-Flucht

Viernheim (ots) - Auf Geld und E-Zigaretten hatten es Kriminelle am frühen Dienstagmorgen (05.12.), gegen 6.25 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Schulstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Geld und E-Zigaretten in noch unbekannter Stückzahl mitgehen. Ein Zeuge beobachtete zwei ...

mehr