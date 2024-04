Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaft wegen schweren Raubes

Singen / Konstanz (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle ging Beamten des Bundespolizeireviers Singen ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann ins Netz.

Am vergangenen Montag (8. April 2024) stellten die Bundespolizisten kurz vor Mitternacht einen 23-Jährigen im Singener Stadtgebiet als Beifahrer eines PKW fest. Wegen schweren Raubes hatte im Oktober 2023 das Amtsgericht Konstanz die Untersuchungshaft des Mannes angeordnet und unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Weil er aber den auferlegten Pflichten nur unregelmäßig und letztlich gar nicht mehr nachgekommen war, setzte das Amtsgericht Konstanz den Haftbefehl vor wenigen Wochen wieder in Vollzug. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte seither nach ihm.

Nach der Vorführung bei dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Konstanz am gestrigen Dienstag (9. April 2024) trat der 23-Jährige seine Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an.

