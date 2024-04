Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Geldstrafen in fünfstelliger Gesamthöhe vollstreckt

Konstanz / Bietingen (ots)

In weniger als 48 Stunden haben Kontrollen der Bundespolizeiinspektion Konstanz zu zwei Haftbefehlsvollstreckungen geführt. Die Personen konnten die drohenden Gefängnisstrafen durch Zahlung einer jeweils vierstelligen Summe abwenden.

Am späten Montagabend (1. April 2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Bei der Personalienüberprüfung stießen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz aus August 2023. Bereits im Sommer 2020 war die jetzt 65-Jährige durch das Amtsgericht Überlingen wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 8400 Euro verurteilt worden. Hinzu kam eine gerichtlich angeordnete Wertersatzeinziehung in Höhe von 5000 Euro. Zahlungsfähig war die Gesuchte nicht. Zur Verhinderung einer ihr drohenden Ersatzfreiheitsstrafe erschien gegen Mitternacht ihr Neffe und beglich die offene Geldstrafe von 8400 Euro.

Mit Unterstützung eines Bekannten gelang es am gestrigen Nachmittag (3. April 2024) auch einem weiteren Gesuchten, eine drohende Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden. Der deutsche Staatsangehörige geriet am Grenzübergang Bietingen in eine Bundespolizeikontrolle, bei der ein offener Haftbefehl zum Vorschein kam. Die Staatsanwaltschaft Gera suchte den mittlerweile in der Schweiz Wohnhaften bereits seit Anfang 2020. Im Jahr zuvor hatte ihn das Amtsgericht Gera wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 4750 Euro verurteilt. Zudem bestand eine angeordnete Wertersatzeinziehung in Höhe von 16.457 Euro. Einziehungsfähige Wertgegenstände führte der 62-Jährige nicht mit sich. Zur Abwendung einer ersatzweisen Gefängnisstrafe beglich sein Bekannter die offene Geldstrafe nebst Verfahrenskosten durch die Zahlung von 4900 Schweizer Franken.

