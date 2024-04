POL-EN: Schwelm: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 14-Jährige wieder angetroffen

Ennepetal (ots) - Der 12-Jährige wurde von einer Betreuerin seiner Wohneinrichtung vermisst gemeldet, nachdem er nicht zum Schulunterricht in seiner Schule in Ennepetal erschienen ist. Dorthin wird er mit einem Shuttle-Bus-Unternehmen gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer ...

mehr