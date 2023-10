Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ergänzungsmeldung zu "Auseinandersetzung am Anger"

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag hat sich am Anger eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zugetragen. Hierzu kursierenden in den sozialen Netzwerken Videos. Nach Sichtung dieser Aufnahmen und weiteren Zeugenaussagen kann die Landespolizeiinspektion Erfurt weitere Informationen zu dem Sachverhalt bekanntgeben. So gibt es mehr Tatbeteiligte, als zunächst angenommen. Die Ermittlungen richten sich gegenwärtig gegen mindestens neun Personen. Die Polizei hat die Videoaufnahmen für die weitere Strafverfolgung sichergestellt. Des Weiteren weist die Polizei darauf hin, dass das Verbreiten dieser Videoaufnahmen ebenfalls eine Straftat darstellen kann. Durch das Teilen und Verbreiten der Aufnahmen können Persönlichkeitsrechte der gezeigten Personen verletzt werden.

Grundsätzlich sollte für Hinweise auf Straftaten die Onlinewache der Thüringer Polizei mit der neuen Möglichkeit des Uploads von Dateianhängen genutzt werden: https://portal.onlinewache.polizei.de (SE)

