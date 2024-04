Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung- 12-jähriger Ennepetaler wird vermisste

Ennepetal (ots)

Der 12-Jährige wurde von einer Betreuerin seiner Wohneinrichtung vermisst gemeldet, nachdem er nicht zum Schulunterricht in seiner Schule in Ennepetal erschienen ist. Dorthin wird er mit einem Shuttle-Bus-Unternehmen gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Wer hat den Vermissten nach dem 18.04.2024 ca. 07:15 Uhr noch gesehen und kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Fotos und eine Personenbeschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/133166

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 9166-1234 an uns.

