POL-EN: Schwelm: Öffentlichkeitsfahndung- Vermisst wird eine 14-Jährige

Schwelm (ots) - Zwei hochwertige Uhren, Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich, wurden bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gustavstraße gestohlen. Die Tat ereignete sich am 16.04.2024 in der Zeit von 07:50 Uhr und 14:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür des Mehrfamilienhaus auf und gelangten so in die Wohnung. Dort ...

