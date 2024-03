Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit gefälschtem Führerschein in Verkehrskontrolle

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am 23.03.2024 um 06:46 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann in der Industriestraße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Polizeibeamten einen kroatischen Führerschein aus. Da die Beamten die Echtheit des Führerscheins anzweifelten, wurde der Mann auf die Dienststelle verbracht. Dort stellte sich heraus, dass der Führerschein gefälscht und die Personalien erfunden waren. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Gegen den Mann wurden nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell