Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bespuckt Reisende im Zug - Zeugen gesucht!

Gießen (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Karben soll gestern Abend (15.1. / 22:02 Uhr) Reisende während einer Zugfahrt bespuckt haben. Der Vorfall soll sich in dem Regionalexpress 4166 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Gießen ereignet haben. Der 39-Jährige soll nach der Tat laut Zeugenaussagen zunächst im Bahnhof Marburg ausgestiegen sein. Später konnte eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen den Tatverdächtigen aufgrund der guten Täterhinweise im Bahnhof Gießen antreffen. Zu diesem Zeitpunkt war der 39-Jährige stark alkoholisiert. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 2 Promille. Nach kurzer Ausnüchterung konnte der 39-Jährige die Dienststelle nach Mitternacht wieder verlassen und seinen Weg allein fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell