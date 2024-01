Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendliche im Zug von Exhibitionist belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Wolfhagen/Korbach (ots)

Eine 17-Jährige aus Korbach soll gestern Abend (14.1. / 21:34 Uhr) Opfer einer exhibitionistischen Handlung geworden sein. Während der Zugfahrt in der Kurhessenbahn (RB 23031) von Wolfhagen in Richtung Korbach soll ein 32-jähriger Mann aus Zierenberg in Gegenwart der Jugendlichen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die mehrfachen Aufforderungen, die Handlungen einzustellen, ignorierte der 32-Jährige. Ein hinzugerufener Zugbegleiter schloss den 32-Jährigen beim Halt in Külte-Wetterburg von der Weiterfahrt aus. Eine Streife der Polizeistation Bad Arolsen nahm den 32-Jährigen fest und übergab ihn später zuständigkeitshalber an Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Gegen 22:40 Uhr wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Tat wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

