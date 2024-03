Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Veranstaltungen in Annweiler - Bilanz der Polizei

Annweiler (ots)

Am Samstag (23.03.2023) kam es aufgrund einer AfD-Veranstaltung und zwei Versammlungen zu einem größeren Polizeieinsatz in Annweiler. Rund 320 Personen nahmen ab 11:30 Uhr an einer Veranstaltung der AfD im Hohenstaufensaal teil.

Zu einer angemeldeten Gegenversammlung unter dem Motto "Trifelsland bleibt bunt statt blaubraun" kamen ab 12 Uhr rund 500 Personen vor dem Hohenstaufensaal zusammen. Nach einer stationären Kundgebung zog ein Teil der Versammlungsteilnehmenden in einem Aufzug zum Diakonissenplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.

Ab 14 Uhr fand zudem in Annweiler eine angemeldete Radkundgebung zum Thema: "Kidical Mass: Kundgebung und Fahrraddemo für besseren Radverkehr, insbesondere für Eltern, Kinder und Jugendliche" statt. 30 Personen fuhren mit ihren Fahrrädern vom Rathausplatz auf einem Rundweg in Annweiler durch mehrere Straßen zurück zum Rathausplatz.

Alle Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich. Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei keine Strafanzeigen vor.

