Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug- Paybackpunkte eingelöst

Herdecke (ots)

Der Tatverdächtige verschaffte sich widerrechtlich Zugang zum Payback-Account des Geschädigten und bezahlte unter anderem am 04.09.2023 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:35 Uhr mit dem Payback-Guthaben die Waren. Die Einkäufe fanden im Drogeriemarkt und im Rewe in Herdecke statt.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/132740

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell