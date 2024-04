Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei: Frau mit schweren Verletzungen in Schwelm aufgefunden - Mordkommission eingesetzt

Schwelm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14.04.2024, fanden Passanten in einem Parkgelände in Schwelm (Schloss Martfeld) eine schwer verletzte Frau auf und verständigten die Rettungskräfte. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf Fremdeinwirkung. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Deswegen wurde eine Mordkommission der Hagener Kripo eingesetzt. Die 65-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zum Geschehen tätigen können oder sich insbesondere zwischen 23:50 Uhr und 00:00 an der o.g. Örtlichkeit aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

