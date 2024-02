POL-MK: Firmeneinbruch/Wohnmobil gestohlen

Halver (ots) - Ein Unbekannter hat in einer Firma in der Straße Eichholz am Montag, zwischen 14:00 und 21:20 Uhr, gleich mehrere Spinde aufgebrochen. Aus dem Inneren stahl er nach ersten Erkenntnissen eine Kreditkarte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

