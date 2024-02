Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb flüchtet vor Zeugin/Angerempelt und Portemonnaie gestohlen

Hemer (ots)

Gegen 13.45 Uhr stellte die Halterin eines Mercedes ihr Auto am Montag unverschlossen Am Tannenkopf ab. Als sie wenig später nochmals zurück zum Auto kam, staunte sie nicht schlecht: Auf dem Beifahrersitz saß ein unbekannter Mann. Dieser flüchtete in der Folge in Richtung Urbecker Straße. Der Mann war ca. 25 Jahre alt und 1.75m groß. Er trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Hoodie, ein schwarzes Basecap sowie eine graue Jogginghose. Die Polizei warnt davor das Fahrzeug unverschlossen zu lassen. Wie im vorliegenden Fall, reichen Tätern oftmals auch schon kurze Augenblicke, um Gegenstände aus dem Innenraum mitgehen zu lassen. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

Am Montagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, war eine 65-jährige Hemeranerin auf der Hauptstraße fußläufig in Richtung Rathaus unterwegs. Urplötzlich wurde sie von hinten von einem unbekannten Mann angerempelt. Nachdem dieser anschließend einige wirre Worte von sich gegeben hatte, ging er in Richtung Hademareplatz davon. Die Geschädigte stellte wenig später das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Der Tatverdächtige ist ca. 35-40 Jahre alt und 1.60-1.65m groß. Er hatte eine normale Statur, dunkle Haare und einen Vollbart. Außerdem führte er einen blauen Einkaufstrolley mit sich. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

