Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anwohner trifft auf seinem Grundstück auf Unbekannten

Zeugen gesucht

Waldfeucht-Selsten (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21. Januar) traf ein Anwohner der Landstraße gegen 00.15 Uhr auf seinem Grundstück an einem Schuppen auf einen bislang unbekannten Mann, der sich, nachdem er entdeckt wurde, in Richtung eines Feldes entfernte. Als der Eigentümer kurze Zeit später in seinen Schuppen ging, stellte er fest, dass dieser offenbar durchwühlt und Werkzeug im Bereich des Eingangs zum Abtransport bereitgestellt wurde. Außerdem fand er in der Nähe einen Hochdruckreiniger auf, der zuvor aus einem Schuppen auf einem Nachbargrundstück entwendet wurde. Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt und zirka 190 Zentimeter groß. Wer hat den Mann in Selsten gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell