POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person

Sprockhövel (ots)

Am 13.04.2024, um 14:55 Uhr, schob eine 59-jährige Gevelsbergerin ihr Fahrrad die Albringhauser Strasse entlang, um an der Einmündung Wittener Straße die Fahrbahn zu überqueren. Der im Einmündungsbereich wartende 53-jährige Porschefahrer aus Frankfurt fuhr an, um nach rechts in die Wittener Strasse zu fahren und übersah die querende Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde beim Sturz leicht beschädigt.

