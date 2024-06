Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW-Komplettentwendungen in der Ortslage Mudersbach

57555 Mudersbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.06.2024, etwa in dem Zeitraum von 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr, kam es in der Ortslage Mudersbach zu insgesamt zwei Komplettentwendungen von hochwertigen PKWs. Bei den Fahrzeugen handelte es sich zum einen um einen schwarzen Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen SI-TL 114 und zum anderen um einen weißen Mercedes Benz AMG GLE 63 mit dem amtlichen Kennzeichen SO-O 6000. Die Fahrzeuge waren jeweils in der Straße "Auf dem Dammicht" und in der Straße "Giebelwaldstraße" abgestellt und befanden sich zur Tatzeit auf den Anwesen der 61- und 57-jährigen Geschädigten. Bislang unbekannte Täter verschafften sich sodann Zutritt und Zugriff zu den beiden Fahrzeugen und entwendeten diese. Der Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich befinden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

