Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses

Anhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Anhausen in Brand. Es besteht der Verdacht, dass der Brand durch einen Defekt im Bereich einer dortigen Photovoltaik-Anlage ausgelöst wurde. Die Anwohner konnten das Anwesen selbstständig verlassen. Einer der Anwohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

