POL-OG: Appenweier, A5 - Behinderungen nach Unfall

Baden-Baden (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro waren am Donnerstagmorgen nach einem Unfall in der Rheinstraße zu bilanzieren. Der 76 Jahre alte Fahrer eines Ford war gegen 11:40 Uhr aus noch unbekannten Gründen in der Einbahnstraße nach links geraten und dort mit einem parkenden Suzuki zusammengestoßen. In der Folge überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer ...

