Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer unter Alkoholeinfluss - Zeugenaufruf

B42 Linz am Rhein (ots)

Am 29.06.24 gegen 00:10 Uhr meldeten Zeugen einen in sehr unsicherer Fahrweise geführten PKW auf der B42 von Erpel in Richtung Linz. Der Fahrer des schwarzen Opel Astra lenkte diesen auf der Strecke mehrfach in den Gegenverkehr und überfuhr im Verlauf zwei Verkehrsinseln. Die Beamten der Polizei Linz konnten diesen stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Der 56-jährige Fahrzeugführer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,16 Promille auf. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere Fahrzeugführer des Gegenverkehrs, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten. Der Fahrzeugführer fuhr bereits ab Bonn auf der B42

