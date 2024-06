Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in Bonn Friesdorf /Einsatzkräfte retten Katze

Bonn (ots)

Einem aufmerksamen Anwohner ist es letztendlich zu verdanken dass eine frühe Alarmierung der Feuerwehr über die Notrufnummer 112 erfolgte! Am 01.06.2024 wurde die Feuerwehr Bonn gegen 10:32 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Rüdesheimer Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Mehrfamilien-Reihenhaus quoll bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung. Da zu diesem Zeitpunkt noch fraglich war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, wurde die Wohnungseingangstüre gewaltsam geöffnet. Hier wurde ein Einsatztrupp mittels Atemschutzgeräten und Strahlrohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in der Wohnung eingesetzt. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte beim Vorgehen wurde ein mobiler Rauchverschluss sowie ein Hochleistungslüfter vorgenommen. Beide Gerätschaften dienen in Kombination dazu, den giftigen Brandrauch in gewünschte Bahnen zu lenken und somit Rettungswege für andere Anwohner rauchfrei zu machen und die Sicht für die Einsatzkräfte beim Vorgehen zu verbessern. Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung, jedoch hielt sich eine Katze im stark verrauchten Bereich auf. Diese konnte mittels Wärmebildkamera schnell lokalisiert, eingefangen und unter lautstarkem Protest ins Freie gebracht werden. Ursache des Feuers war ein Brand im Küchenbereich, welcher zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach Beendigung der Belüftungsmaßnahmen wurde die Wohnung, welche nicht mehr bewohnbar ist, an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Bonn war mit der Löscheinheit Bad Godesberg, der Freiwilligen Feuerwehr, sowie den Löscheinheiten der Feuerwachen 3 und 2 und dem Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Die Rüdesheimer Straße war bis um ca. 11:45 Uhr aufgrund der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell