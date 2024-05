POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer schwer verletzt

Ense (ots) - Am Samstag (25.04.) gegen 04:45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einem metallverarbeitenden Betrieb in Ense. Bisher unbekannte Täter drückten zunächst mit einem PKW ein Außentor auf, um auf das Firmengelände zu gelangen. Anschließend wurde mit einem PKW gegen ein Sektionaltor des Firmengebäudes gefahren, um dieses gewaltsam zu öffnen. Das Tor hielt dem Aufbruchversuch jedoch stand, so dass keine Personen in das Firmengebäude gelangen konnten. ...

mehr