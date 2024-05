Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

lippstadt (ots)

Am Freitag (24.05.) gegen 14:15 Uhr kam es in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Nußbaumallee, wobei ein 85-jähriger Radfahrer aus Lippstadt schwer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr den Gehweg der Nußbaumallee in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der dortigen Querungshilfe beabsichtigte er diesen zu nutzen um die Fahrbahn zu queren. Bei einem durchgeführten Bremsvorgang verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Schwer verletzt wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell