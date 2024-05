Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Soest (ots)

Am Mittwoch den 22. Mai, gegen 17:30 Uhr, kam es auf dem Freiligrathwall zu einem weiteren Trickdiebstahl. Erst gestern wurde von einem ähnlichen Fall auf der Hamburger Straße berichtet. Eine unbekannte Frau lenkte den Hausbewohner ab, während zwei Männer das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Diebe auf dem Freiligrathwall gingen nahe zu gleich vor. Eine unbekannte Frau klingelte bei der 82-jährigen Hauseigentümerin und stellte sich als Mitarbeiterin der Stadtwerke vor. Sie zeigte einen Dienstausweis und erklärte, dass sie mit ihren beiden Kollegen, aufgrund eines Rohrbruchs auf der Straße, die Wasserleitungen im Haus kontrollieren müsste. Diesmal betraten die drei Diebe gemeinsam das Haus. Die 82-Jährige ging mit der Frau in den Keller und wurde in ein Gespräch verwickelt. Die Männer hielten sich während dessen im oberen Stockwerk auf. Als die drei Unbekannten das Haus wieder verließen, bemerkte die 82-Jährige, dass ihr Schmuck und Bargeld fehlte. Die 82-Jährige beschrieb die Diebe wie folgt: 1. Person: Weiblich, 18 bis 25 Jahre alt, circa 165 cm groß, Brille, sprach hochdeutsch und trug dunkle Sneaker. 2. Person: Männlich, klein, korpulente Figur, wenige Haare und trug eine beige Jacke. 3. Person: Männlich, klein und eine normale Figur. Offenbar handelte es sich um die gleichen Täter, die kurz zuvor auf der Hamburger Straße agierten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. Die Polizei möchte nochmals davor warnen, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Seien Sie vorsichtig und wehren sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen sie laut und rufen Sie um Hilfe. Weitere Warnhinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/. (ja)

