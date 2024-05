Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Schnellrestaurant Bargeld gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (01.05.24) zwischen 02.00 Uhr und 08.20 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Neuenkirchener Straße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten eine Stahltür auf und gelangten so in das Restaurant, das nahe der Kreuzung Berbomstiege und Zeppelinstraße liegt. Im Gebäude öffne-ten die Einbrecher die Tür zum Büro gewaltsam. Dort hebelten die Täter einen Safe auf und stahlen daraus einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminellen flüchteten anschließend. Wer hat von diesem Einbruch etwas mitbekommen oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

