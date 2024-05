Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht auf Marktkauf-Parkplatz Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (24.04.2024) ist es in der Zeit zwischen 12.30 und 12.50 Uhr auf dem Marktkauf-Parkplatz, Hansastraße 1, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde der schwarzer Mazda 2, der dort parkte, im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen grauen Opel Zafira. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

