Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 57-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt Kollision mit Auto

Steinfurt (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Gravenhorster Straße/Breslauer Straße in Schierloh ist am Dienstagnachmittag (30.04.24) gegen 16.00 Uhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ein 85-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren fuhr mit einem schwarzen Renault auf der Breslauer Straße. Dann wollte er nach rechts auf die Gravenhorster Straße (L594) abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den 57-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg der Gravenhorster Straße in Richtung Ibbenbüren fuhr. Dabei befand sich der Radfahrer auf der falschen Straßenseite. Das Auto erfasste das Pedelec des 57-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell