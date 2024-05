Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 84-jährige wird Opfer einer Verkehrsunfallflucht

Lippstadt (ots)

Eine 84-jährige Lippstädterin war am gestrigen Donnerstag gegen 09:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Overhagener Straße in Fahrtrichtung Lippstadt unterwegs.

Von hinten hat Sie dann eine bislang flüchtige Fahrradfahrerin überholt. Dabei stießen beide Lenkräder zusammen und die 84-jährige stürzte. Eine Anwohnerin die den Unfall leider nicht beobachtet hat, kümmerte sich um die Verletzte und fuhr sie ins Krankenhaus. Sie zog sich Schürfwunden im Gesicht, an den Ellenbogen und an den Knien zu. Außerdem ist ihr bei dem Sturz ein Schneidezahn ausgebrochen sowie die Lippe aufgeplatzt die genäht werden musste.

Die Flüchtige Fahrradfahrerin rief noch kurz "meine Schuld" und fuhr davon. Eine genauere Beschreibung gibt es leider nicht.

Jetzt sucht die Polizei in Lippstadt nach der Flüchtigen und hofft auf Zeugenaussagen. Wer also etwas gesehen hat, sollte sich bitte umgehend mit der Polizei unter 02941 91000 in Verbindung setzen oder alternativ eine Polizeidienststelle aufsuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell