Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lippstadt (ots)

Am Freitag (24.05) gegen 15:15 Uhr wurde am Bahnübergang der Weißenburger Str. in Lippstadt eine Halbschranke durch einen LKW touchiert. Obwohl die Schranke durch den Zusammenstoß verbogen wurde, war sie noch voll funktionstüchtig. Der LKW entfernte sich anschließend in unbekannt Richtung. Zeugen die Hinweise auf den flüchtigen LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell