Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Firmeneinbruch

Ense (ots)

Am Samstag (25.04.) gegen 04:45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einem metallverarbeitenden Betrieb in Ense. Bisher unbekannte Täter drückten zunächst mit einem PKW ein Außentor auf, um auf das Firmengelände zu gelangen. Anschließend wurde mit einem PKW gegen ein Sektionaltor des Firmengebäudes gefahren, um dieses gewaltsam zu öffnen. Das Tor hielt dem Aufbruchversuch jedoch stand, so dass keine Personen in das Firmengebäude gelangen konnten. Zeugen, die einen lauten Knall hörten sahen anschließend zwei Fahrzeuge Richtung Ense-Niederense wegfahren. Es soll sich hierbei um einen silbernen Opel Zafira und einen VW Passat gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder zu den Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

